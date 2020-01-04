Бывшая ведущая Fox News рассказала о домогательствах Трампа

Фрил сообщила, что неприятный инцидент произошел до избрания строительного магната президентом США.

По ее словам, во время телефонного разговора Трамп назвал ее «самой горячей» ведущей на телеканале. После этого он заявил: «Ты должна приехать ко мне в офис, чтобы мы могли поцеловаться», утверждает Фрил.

Журналистка отклонила предложение, заявив: «Дональд, кажется, мы оба женаты», — говорится в книге «Сегодня в 10 вечера: выпивка и экстренные новости».

Кортни Фрил была корреспондентом и ведущей Fox News до 2013 года, затем перешла на радиостанцию KTLA в Лос-Анджелесе, где работает и поныне.

Трамп выиграл президентские выборы в ноябре 2016 года, официальное вступление в должность прошло в январе следующего года.

По словам ведущей, после предложения Трампа ей было сложно с серьезным видом сообщать о его выдвижении в президенты. Также у нее вызывали гнев заявления политика, называвшего лгуньями тех, кто обвинял его в домогательствах.

Журналистка пошутила, что теперь может говорить, что «могла переспать с президентом, но отказалась».