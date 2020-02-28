Бывшая участница «Уральских пельменей» опровергла переезд в США

Юлия Михалкова, известная по шоу «Уральские пельмени», опровергла свой переезд в США. Ранее она планировала провести несколько месяцев в Майами, чтобы написать книгу.

Накануне издание StarHit сообщило, что Михалкова уже неделю живет в Майами, где пишет книгу, и «возвращаться оттуда не собирается».

Поводом для публикации стал пост артистки недельной давности, в котором она рассказала, что находится в Майами и работает над книгой «о мужчинах, женщинах и своих приключениях». На написание мемуаров она отвела себе три-четыре месяца.

В новом сообщении Махалкова заявила, что новость «вызвала переполох» среди ее родных и друзей. Она добавила, что уже «успела вернуться обратно и даже отработать один день на съемках».

«Россия — моя страна, моя судьба и Родина. Никогда и ни при каких условиях я ее не покину навсегда. На пару недель, на месяц — да», — подчеркнула бывшая участница «Уральских пельменей».