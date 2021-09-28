Бывшая участница «Дома-2» Катя Жужа стала матерью в третий раз

Блогер и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Катя Жужа поделилась радостным событием, накануне произошедшим в ее семье. Девушка в третий раз стала матерью. Мальчик появился на свет 26 сентября. Об этом сообщило РИА ФАН.

Блогер опубликовала пост в Instagram-аккаунте, где рассказала о радостной новости своим подписчикам. Она опубликовала фото из роддома, на котором изображена вместе с мужем и малышом.

В то время, как Жужа находилась в роддоме, воспитанием старших детей занимался ее супруг Артем Маркелов. У пары есть сын Максим, который родился ровно год назад, а также дочь Николь, которой уже 12 лет. Она является биологической дочерью мужчины, с которым Катя встречалась до Артема.

Сама Жужа неоднократно говорила, что ее дети будут расти и играть вместе. Однако последняя беременность у девушки прошла не без осложнений. У Жужи был сильный токсикоз и появилось защемление нерва. Несмотря на это, Катя надеется родить еще одного ребенка через три-пять лет.