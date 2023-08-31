Общество 31 августа 2023, 15:09 Бывшая теща Бориса Березовского умерла в Москве в возрасте 100 лет Baza: бывшая теща Березовского Алия Бешарова умерла в Москве в возрасте 100 лет РИА «Новости»

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Бывшая теща Бориса Березовского, 100-летняя Алия Бешарова, скончалась в своей квартире в Москве. Ее тело обнаружила дочь и экс-супруга бизнесмена. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, женщина умерла 28 августа в квартире Дома писателей на Лаврушенском переулке. За пять дней до этого ей исполнилось 100 лет.

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Галина Бешарова и Борис Березовский поженились в 1991 году, когда он занимался автомобильным бизнесом. Однако спустя несколько лет, родив двух детей, пара рассталась.

Официальный развод состоялся только в 2011 году. Бракоразводной процесс проходил в Великобритании, где тогда находился Березовский. Галина Бешарова получила при разводе от 260 до 360 миллионов долларов, а также пентхаус в Лондоне рядом с Кенсингтонским дворцом.

Ранее умер бывший зять Березовского Георгий Шуппе. Ему было 52 года.