Бывшая супруга Грачевского получила российский паспорт

Экс-жена режиссера Бориса Грачевского Анна рассказала на своей странице в Instagram, что ей выдали российский паспорт. Об этом сообщила Teleprogramma.pro.

«Спустя 18 лет жизни в России из моих 34, я наконец-то получила гражданство! Ура! Очень важное событие для меня, поздравляйте!» — поделилась женщина.

Она была замужем за Грачевским с 2010 по 2014 год. В 2012 году у нее и режиссера родилась дочь Василиса. Сама женщина является уроженкой Харькова.