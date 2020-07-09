Бывшая солистка группы «Лицей» предложила способ уменьшения числа разводов

Бывшая солистка группы «Лицей» Светлана Беляева в рамках онлайн-эфира Медиагруппы «Патриот» предложила способ, благодаря которому может уменьшиться количество разводов в России.

Необходимо увеличить по времени период процедуры расторжения брака. Такое мнение выразила певица, экс-солистка группы «Лицей» Светлана Беляева.

«Мне сложно комментарий давать относительно изменений в законодательство. Но больше всего во время развода страдают дети — это факт. Когда родителей якобы связывает ребенок — это тоже не здоровая ситуация. Но месяц на развод — это, конечно, маловато», — процитировал Беляеву РИА ФАН.

По ее мнению, за три месяца люди, у которых были какие-либо разногласия, могут сблизиться и помириться. Она отметила, что лучше увеличить этот срок до шести месяцев, особенно если есть дети.

В настоящий момент процедура развода через органы ЗАГСа в России длится один календарный месяц. Срок в 31 день необходим для того, чтобы обе стороны хорошо обдумали свое решение и утвердились в его благоразумности. По истечении этого времени супруги должны прийти в учреждение и забрать документы либо получить свидетельство о расторжении.