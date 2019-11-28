Бывшая пациентка красноярской больницы рассказала о плохих условиях медучреждения
Пресс-секретарь красноярской клинической больницы № 20 Ирина Скуднова опровергла слова бывшей пациентки, что на цокольном этаже медучреждения царствует плесень и грибок. Об этом сообщил Life.
По словам бывшей пациентки, подземный переход больницы находится в ужасающем состоянии. Роженицам приходится проходить по холодному переходу с плесенью на стенах, чтобы дойти до лифта и попасть на УЗИ. Кроме того, девушка обратила внимание и на халатность врачей.
Она утверждает, что медики работают с псориазом на руках в родильном отделении.
Несмотря на видео и слова пациентки, пресс-секретарь больницы заверила, что информация и грибке и плесени не соответствует действительности.
«Проводится ежедневная влажная уборка, ежемесячно — профилактическая дезинфекция. Этот переход не представляет опасности для пациентов, которые по нему передвигаются», — заверила Скуднова.