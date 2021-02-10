Бывшая «Краса Росгвардии» отказалась извиняться перед начальством

Уволенная «Краса Росгвардии» Анна Храмцова заявила, что не будет извиняться перед начальством. Она также сообщила, что ее не ознакомили с основаниями увольнения. Девушка лишилась работы из-за опубликованных Stories.

«Обижаться на руководство непродуктивно и это не соответствует моей жизненной позиции, поэтому я обратилась с иском в суд. Я считаю, что извиняться мне не за что, а мои доводы даже не захотели слушать», — рассказала она в интервью «Московскому комсомольцу».

Бывшая сотрудница призналась, что даже не знает за что конкретно ее уволили. Но если она выиграет в суде, то потратит часть суммы на благотворительность. По ее словам, сейчас она получает все больше поддержки от бывших коллег, сотрудников правоохранительных органов и подписчиков.

Суд по иску Анны Храмцовой состоится 26 февраля. Первая красавица Росгвардии надеется, что справедливость восторжествует и ее восстановят в должности. Поэтому она пока не ищет другую работу.

Девушка выложила в Stories Instagram видео, где в кадр попало административное здание. Один из сослуживцев сохранил запись и показал начальству. После этого ее уволили. Тогда она заявила, что решение об увольнении было больше похоже на расправу завистливых коллег.