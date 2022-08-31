Бывшая глава школы журналистки Intеrnеws Манана Асламазян погибла в Ереване

Бывший генеральный директор фонда Internews, основательница одноименной российской школы журналистики Манана Асламазян скончалась в Ереване. Ее сбила машина. Об этом сообщила журналистка Виктория Мучник в Facebook* (принадлежит компании Meta, которая запрещена в РФ и признана экстремистской).

«Большое горе. В Ереване погибла Манана Асламазян. Сбила машина. Манана наш большой друг, наша мама. Мама российской журналистики. Даже не знаю, кто сделал больше нее для нас для всех. Боль невыносимая», — написал Мучник.

Манана Асламазян являлась главой фонда Internews («Образованные медиа»). Школа Internews более 15 лет занималась обучением региональных журналистов и образовательными программами.

Асламазян с 2002 года вошла в Национальную ассоциацию телерадиовещания, откуда ее исключили в 2007 году. Тогда медиаменеджер стала фигурантом дела о контрабанде валюты.

Следствие заявляло, что женщина вывезла из России во Францию 9,5 тысячи евро вместо разрешенных 10 тысяч долларов. После этого Асламазян уехала из России и покинула фонд Internews. Спустя несколько лет, в 2010 году, удостоилась премии ТЭФИ за вклад в развитие российского телевидения.

* Соцсеть Facebook принадлежит компании Meta, которая запрещена в России и признана экстремистской.