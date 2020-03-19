Бывшая эскортница рассказала о «клиентах-приведениях»

В любой работе происходят форс-мажоры. Бывшая эскортница поделилась необычными случаями, которые случались в ее работе. Клиенты-приведения были обыденностью.

Аманда Гофф раньше трудилась под псевдонимом Саманта Х. Один из клиентов пригласил ее на свидание в один из лучших ресторанов Сиднея, но обозначил условие. Девушка должна была прийти в красном латексном костюме кошки. За это мужчина пообещал купить ей новый Mercedes и другие щедрые подарки, пишет TheSun.

Когда Саманта согласилась, он названивал ей каждый день.

«Каждый день, считая до нашей даты, он звонил и говорил: «Я не могу дождаться встречи с тобой!», — рассказала она.

В день Х мужчина пропал. Он просто перестал выходить на связь. Девушка сначала решила, что он увидел ее и испугался. Но потом поняла, что дело было вовсе не в ней. Видимо, кто-то решил подшутить. Однако работница эскорта почувствовала облегчение, когда поняла, что ей не придется надевать дурацкий латексный костюм.

По словам Саманты, клиенты-приведения привычная история в секс-индустрии. Даже когда мужчины уже внесли аванс, им проще просто исчезнуть, чем что-то объяснять.

Например, другой клиент перевел Саманте деньги и попросил забронировать гостиницу, но сам в итоге так и не пришел.

«Некоторые клиенты платят деньги вперед, чтобы забронировать мое время, а потом не отвечают, я просто не понимаю, почему», — рассказала Саманта.

По ее мнению, люди просто боятся быть честными. Легче просто отмолчаться, чем честно отменить заказ.

Ранее автор популярного Telegram‐канала «Рынок шкур» составил топ‐10 популярных столичных ресторанов, где чаще всего работают эскортницы. Все заведения располагаются на Кутузовском проспекте или в центре Москвы.