Россияне начали терять интерес к покупке бытовой техники

Дополнительные деньги на бытовую технику, компьютеры и смартфоны, готова тратить только пятая часть россиян (22%). Это связано с изменением эквивалентов престижного потребления.

«В 2020 году произошли изменения в эквивалентах престижного потребления: бытовая техника, компьютеры и смартфоны перестали быть таковыми, поэтому намерение тратить на их приобретение дополнительные деньги за последние четыре года сократилось на 11% (с 37% в 2016 до 22% в 2020 году)», — говорится исследовании специалистов Высшей школы экономики (ВШЭ), фрагмент которого приводит РИА «Новости».

Сегодня ценности меняются, и на смену прежним приходит ориентация на расходы на фитнес и спорт, особенно для детей. Авторы исследования заметили рост намерений россиян увеличивать расходы по этой статье при повышении благосостояния — с 7% в 2018 году до 11% в 2020 году на детский спорт, и с 6% до 8% на взрослый.

При этом у населения в целом сохраняется устойчивый рост желания увеличивать расходы на транспортные средства при росте доходов. Вещи из этой категории по-прежнему остаются символом комфорта и достатка. Однако в столице эти приоритеты не столь важны, поэтому они сократились с 13% до 8%. Исследователи считают, что это во многом следствие ускоренного развития общественного транспорта в Москве.