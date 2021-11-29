Россиян предупредили о подорожании бытовой техники до 15%

Бытовая техника в российских магазинах может прибавить в цене до 15%. Причиной станет запрет на вывоз всех видов ломов и отходов с содержанием драгметаллов.

Запрет на экспорт начнет действовать с 2022 года, сообщила газета «Известия». За этот год стоимость бытовой техники и электроники увеличилась примерно на 10-15%. Об этом заявил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Больше всего подорожали телевизоры, ноутбуки и крупногабаритная техника.

На ценники влияет появление новинок и разрыв логистических цепочек, произошедший из-за пандемии. Также сказалась приостановка работы некоторых китайских заводов, добавил партнер аналитического агентства Data Insight Федор Вирин.

По его словам, в 2022 году цены продолжат расти, так как вопросы по контейнерным перевозкам и сообщению с другими странами пока так и не решили. Как уточнил председатель совета по развитию электронной коммерции Торгово-промышленной палаты РФ Алексей Федоров, бытовая техника может прибавить в цене на 13-15%. Ценники на электроинструменты повысятся на 11%, а на электронику — на 9%. Подорожание ожидается после начала действия запрета на экспорт всех видов ломов и отходов с содержанием драгметаллов.