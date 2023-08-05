Общество 05 августа 2023, 03:41 Бытовая техника подорожала в России «Известия»: цены на бытовую технику и электронику выросли на 10% в России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Стоимость бытовой техники и электроники в среднем поднялась на 10% по России. Об этом написали «Известия» со ссылкой на данные рубрики «Товары» в «Яндексе».

Так, с начала июля и к началу августа посудомоечная машина Bosch SMV24AX00E подорожала на 16,8% — до 39,9 тысячи рублей. Средняя стоимость принтера HP Neverstop Laser 1000a достигла 23,5 тысячи рублей, а смартфон Samsung Galaxy Z Flip4 поднялся в цене сразу на 47% — до 89,8 тысячи рублей.

Реклама

Как отметил ведущий продакт-менеджер компании diHouse Алексей Мазев, поставки электроники и бытовой техники на российский рынок осуществляют в основном, по схеме параллельного импорта, поэтому итоговая цена товара напрямую зависит от курса валют.

Минпромторг ранее сообщил, что на «российских полках» в торговых сетях может появиться бытовая техника. Министерство выступило с предложением установить квоту для товаров в размере до 50%.