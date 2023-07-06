Общество 06 июля 2023, 12:20 Бытовая техника подорожает в России «Коммерсант»: бытовая техника подорожала в России на 10-15% на фоне ослабления рубля РИА «Новости»

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Ослабление курса российской валюты повлекло за собой увеличение стоимости розничной техники. Об этом написал «Коммерсант».

В среднем рост товара составил 10-15%. Повышение цен зафиксировали на технику брендов Lex, Tefal и Beko.

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Руководитель представительства Candy-Hoover Group в России Глеб Мишин отметил, что поставщики вынуждены поднимать цены на фоне ослабления курса национальной валюты.

В целом повышение цен затронет товары, которые не производят на российском рынке, — планшеты, ноутбуки и телефоны.

«Уже на следующей недели стоит ожидать появления новых ценников в магазинах, в среднем на 10-15%», — отметил представитель Holodilnik.ru Алексей Погудалов.

По его мнению, из-за курсовых скачков в России может появиться резкий спрос на бытовую технику.

По состоянию на 6 июля американский доллар в России торгуется на отметке свыше 93 рублей.