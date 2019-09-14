Быть в цвете. В Красногорске появился «красный» сквер

«Красный» сквер открылся в День города в Красногорске. В его центре установили трехметровую фигуру Красного медведя — именно он стал символом нового пространства для отдыха.

Сквер благоустроили всего за два месяца — еще в июне на его месте ничего не было. Теперь же там появились детская площадка и дорожки для прогулок.

По вечерам около Красного медведя собирается множество людей. Создатели скульптуры вдохновились «Арт-проектом», который был придуман в Красногорске: полгода сотни человек разного возраста из десяти стран рисовали истории о людях, мире и космосе. И главным героем рисунков был красный медведь.

«Не ожидал, что все так красиво». Четверо детей-сирот получили ключи от новых квартир в Красногорске Подробнее

Лучшие рисунки можно увидеть на фотовыставке, которая открылась в «красном» сквере в День города.

«Я хочу от всей души поздравить всех нас с праздником. И я с удовольствием присоединяюсь к тысяче добрых слов, которые уже сказаны. Я надеюсь, что этот сквер станет местом для всех, ведь мы еще работы не закончили, а вечерами уже столько людей приходит», — отметила глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина.

Источник фото: телеканал «360»

Создание нового сквера инициировали сами жители. Они обратились к местным властям с просьбой сделать новый сквер красным. Это касается не только элементов благоустройства. Также в сквере высадят определенный тип клена.