Ветеринар Джули Черчилль заявила, что вегетарианский корм может быть полезен для собак

Новые исследования показывают, что вегетарианский рацион может идти на пользу собакам, заявила профессор ветеринарного питания в Колледже ветеринарной медицины Университета Миннесоты Джули Черчилль. Об этом написало издание Planet Today.

Согласно исследованиям ученых, собаки, являясь всеядными животными, могут питаться вегетарианскими кормами без вреда для здоровья. При этом корм должен быть правильно подобран и иметь хороший состав с достаточным количеством белков и нутриентов.

Также ветеринар отметила, что, согласно опросам, 70% веганов — владельцев животных, которые решили оградить своих животных от потребления мяса, оценивают своих животных как здоровых. Однако здесь речь может идти о субъективной оценке этих людей, написало РИА ФАН.

Ранее ветеринары назвали самые распространенные и опасные ошибки владельцев собак. Это пропуск прививок и визитов к ветеринару, кормление некачественными кормами и пренебрежение стерилизацией.