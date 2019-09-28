РЭО объяснил населению, в чем суть мусорной реформы. В последнее время россияне узнали, что важно не захоранивать мусор, а превращать его в сырье для дальнейшего производства.

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«Культура обращения с отходами — это как раз правильное отношение, начиная с кухни, к тому, что у вас образовывается в виде отходов», — рассказал генеральный директор РЭО.

В основе культуры обращения с отходами лежат два основных направления. Первое — это ответственное и вдумчивое отношение к отходам и их переработке. Второе — отсутствие роста отходов и возможность снизить их объем.

Сейчас модно быть культурным человеком — тем, кто серьезно и вдумчиво подходит к утилизации отходов, которые он образовывает. Культурные люди ведут раздельный сбор мусора, задумываются о своем следе в экологии. А если есть возможные аналоги, заменяют неутилизируемые виды упаковки на те, которые можно утилизировать. Например, отказываются от использования одноразовых пластиковых стаканчиков в пользу многоразовой посуды.

Отходы — это не просто мусор, который «выбросил и забыл». Ведь если и дальше относиться к ним как к чему-то бесполезному, отходы продолжат создавать много проблем и сложностей. Ведь их нужно сперва собрать и каким-то образом переработать, а затем захоронить и постоянно поддерживать экологическую безопасность этих мест. Мусор должен работать как сырье для производства чего-то еще — это снизит тарифы для россиян и благоприятно повлияет на экологию.

«Если мы говорим о создании отрасли ТКО, мы должны понимать, что есть определенная стоимость услуги. Ее в любом случае надо будет платить — но на условии справедливости и прозрачности. Мы выступаем против того, чтобы тариф не был прозрачен, не был понятен населению», — пояснил Буцаев.