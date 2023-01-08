Эксклюзив 08 января 2023, 18:58 «Быть директором театра — непростая история». Эрмана поблагодарили за мудрость и творчество Актриса «Современника» Аниканова: Леонид Эрман был великим театральным деятелем РИА «Новости»

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Ушедший из жизни заслуженный деятель искусств России Леонид Эрман был не просто директором театра «Современник», а очень творческим человеком. Об этом «360» рассказала заслуженная артистка РФ Мария Аниканова.

«Это огромная потеря не только для театра „Современник“, МХТ, но и для всего театрального сообщества. Для меня он был великим театральным деятелем», — сказала она.

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Аниканова подчеркнула, что Эрман знал всю театральную специфику и всех артистов.

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«Мы очень нежно к нему относились. Ведь быть директором театра — это всегда непростая история в любом коллективе, тем более в творческом. Он был очень мудрым, что помогало разрешать сложные ситуации», — подытожила актриса.

Заслуженный деятель искусств, директор «Современника» и МХТ имени Чехова Леонид Эрман скончался в возрасте 96 лет. О его смерти стало известно в воскресенье, 8 января.

Эрман стоял у истоков создания театра «Современник», работал заведующим постановочной части, а также занимал пост финансового директора. Здесь он прослужил почти 25 лет.