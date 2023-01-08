08 января 2023, 18:58
«Быть директором театра — непростая история». Эрмана поблагодарили за мудрость и творчество
Актриса «Современника» Аниканова: Леонид Эрман был великим театральным деятелем
Ушедший из жизни заслуженный деятель искусств России Леонид Эрман был не просто директором театра «Современник», а очень творческим человеком. Об этом «360» рассказала заслуженная артистка РФ Мария Аниканова.
«Это огромная потеря не только для театра „Современник“, МХТ, но и для всего театрального сообщества. Для меня он был великим театральным деятелем», — сказала она.
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Аниканова подчеркнула, что Эрман знал всю театральную специфику и всех артистов.
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«Мы очень нежно к нему относились. Ведь быть директором театра — это всегда непростая история в любом коллективе, тем более в творческом. Он был очень мудрым, что помогало разрешать сложные ситуации», — подытожила актриса.
Заслуженный деятель искусств, директор «Современника» и МХТ имени Чехова Леонид Эрман скончался в возрасте 96 лет. О его смерти стало известно в воскресенье, 8 января.
Эрман стоял у истоков создания театра «Современник», работал заведующим постановочной части, а также занимал пост финансового директора. Здесь он прослужил почти 25 лет.
Театр "Современник"
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