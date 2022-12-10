Общество 10 декабря 2022, 08:20 Быстрым восстановлением Крымского моста восхитились в ЮАР Глава администрации Дурбана Мбхеле восхитился быстрым восстановлением Крымского моста РИА «Новости»

Читать 360tv в

Руководитель администрации города Дурбан в ЮАР Муса Мбхеле признался, что его удивило быстрое восстановление Крымского моста российскими инженерами. Об этом чиновник рассказал РИА «Новости».

«Я сильно удивился скорости русских строителей, они восстановили Крымский мост очень быстро», — отметил он.

Реклама

Мбхеле признался, что инженеры в ЮАР хотели бы перенять опыт российских коллег.

Реклама

«Хотели бы научиться технологиям в сфере транспорта, санитарной обработки, гражданского строительства, переработки отходов и инфраструктуры», — заявил глава города.

Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября после взрыва грузового автомобиля, загорелись топливные железнодорожные цистерны, движущиеся параллельно. В начале декабря движение отремонтированной правой части автомобильной дороги Крымского моста полностью восстановили.

Президент России Владимир Путин лично проверил проделанную работу, прокатившись по мосту на автомобиле.