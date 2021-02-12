Россиянам предложили запретить быстрые свидания

В период пандемии в России необходимо запретить быстрые свидания и другие мероприятия, приуроченные к Дню святого Валентина. С таким предложением выступил замглавы Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

Быстрые свидания (английское speed dating) — это формат мероприятий, на которых люди знакомятся друг с другом под присмотром организатора. На общение отводится небольшое время, после чего партнеры меняются, — например, мужчины пересаживаются за следующий столик.

«Достаточно одного зараженного, чтобы вся компания, желающая познакомиться, отправилась на больничные койки знакомиться с распорядком госпиталя», — заявил Петров порталу News.ru.

По словам общественника, свидания в маске невозможны, и в условиях пандемии «лучше знакомиться через интернет», где нет риска заболеть или огорчиться.

Свои предложения Петров направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Он просит ввести «дополнительные ограничения на проведение публичных массовых мероприятий, приуроченных к празднованию Дня святого Валентина».

Член Общественной палаты допускает, что «такая мера не вызовет оптимизма», но поможет сохранить здоровье и жизнь граждан.