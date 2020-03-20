Быструю тест-систему на коронавирус разработали в России. Она дает результат менее чем за 90 минут

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) создало усовершенствованную тест-систему для выявления в организме 2019-nСоV за полтора часа.

«Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины ФМБА России разработал усовершенствованную тест-систему для ПЦР-диагностики коронавируса с укороченной пробоподготовкой», ― цитирует объявление пресс-службы ведомства «РИА Новости».

Отмечается, что теперь время выявления вируса сократится до 90 минут.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор начал испытывать на лабораторных животных шесть прототипов вакцин. Сегодня глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что вакцина от нового типа коронавируса будет готова менее чем через год, а первые результаты опытов планируется получить в июне этого года.

В России общее число заразившихся достигло 253 человек.