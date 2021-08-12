Быстровозводимый приют для животных появится в Новом Уренгое
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов распорядился проработать вопрос строительства приюта для бездомных животных в Новом Уренгое. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».
Накануне во время встречи с жителями Нового Уренгоя Артюхов заметил, что в самом крупном городе региона проблемы с животными решают медленнее всего.
«До сих пор не готов приют для бездомных животных, было избыточное решение — дворец хотели построить», — напомнил глава ЯНАО.
По его словам, это неверный путь. Необходимы простые и мобильные решения.
«На совещании поговорим с местной командой, почему так долго решается вопрос», — пообещал руководитель Ямала.