Быстровозводимый приют для животных появится в Новом Уренгое

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов распорядился проработать вопрос строительства приюта для бездомных животных в Новом Уренгое. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Накануне во время встречи с жителями Нового Уренгоя Артюхов заметил, что в самом крупном городе региона проблемы с животными решают медленнее всего.

«До сих пор не готов приют для бездомных животных, было избыточное решение — дворец хотели построить», — напомнил глава ЯНАО.

По его словам, это неверный путь. Необходимы простые и мобильные решения.

«На совещании поговорим с местной командой, почему так долго решается вопрос», — пообещал руководитель Ямала.