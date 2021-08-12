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    12 августа 2021, 17:14

    Быстровозводимый приют для животных появится в Новом Уренгое

    Артур Блянихов

    Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов распорядился проработать вопрос строительства приюта для бездомных животных в Новом Уренгое. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

    Накануне во время встречи с жителями Нового Уренгоя Артюхов заметил, что в самом крупном городе региона проблемы с животными решают медленнее всего.

    «До сих пор не готов приют для бездомных животных, было избыточное решение — дворец хотели построить», — напомнил глава ЯНАО.

    По его словам, это неверный путь. Необходимы простые и мобильные решения.

    «На совещании поговорим с местной командой, почему так долго решается вопрос», — пообещал руководитель Ямала.