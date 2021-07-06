Россиянам назвали способы быстро сдать квартиру

Сдать квартиру быстрее можно при соблюдении определенных правил. Избежать простоя жилья поможет правильная оценка и готовность предоставить скидку, заявила замдиректора департамента аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимость» Оксана Полякова.

По словам эксперта, сейчас однокомнатная квартира в Москве в среднем стоит 36,9 тысяч рублей в месяц. При этом нельзя ориентироваться только на общий показатель стоимости.

«Можно посмотреть объявления на профильных сайтах и сориентироваться в порядке цен, но для грамотной оценки необходимо учесть детали, которых много», — предупредила Полякова агентство «Прайм».

Она пояснила, что на ценник влияет удаленность жилья от станций метро, отсутствие ремонта, домофона и так далее. Побыстрее сдать квартиру помогут скидки в районе 5-10%, но сразу снижать цену не стоит.

Еще важно провести правильную подготовку к сдаче квартиры. Необходимо оценить свою целевую аудиторию, так как иногда выгоднее сдать жилье без ремонта за меньшую сумму, чем вкладываться в строительные работы.

Полякова подчеркнула, что дорогостоящий ремонт оправдан, если квартира находится в престижном районе. В случае со старым жильем на окраине города может быть выгоднее просто сдать его дешевле.