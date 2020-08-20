Быстрая помощь детям. Как работают кабинеты социальной помощи в подмосковных поликлиниках?

Родители детей-инвалидов в кабинетах социальной помощи в поликлиниках Московской области могут быстро оформить лекарства и продлить группу. И родителям первоклашек перед началом учебного года не придется стоять в очередях, чтобы дети прошли диспансеризацию, — эти кабинеты и созданы, чтобы облегчить жизнь всем.

Врач-педиатр Екатерина Денисова рассказала, что для удобства в мессенджере создали группу для родителей детей с особенностями развития. Они могут задать любой вопрос в группу для дальнейшего быстрого решения проблем. Диспансеризацию благодаря кабинетам социальной помощи можно пройти за полтора часа — помогает отлаженная система работы.

«Гораздо меньше будет тратиться времени и на детей-инвалидов. Гораздо быстрее будут оформляться документы и на получение лекарственных препаратов, и на продление группы инвалидности», — сообщил главный врач Красногорской городской больницы №2 Владимир Винокуров.

Перед новым учебным годом актуальность таких кабинетов возрастает. Ранее детям-инвалидам и их родителям пришлось бы занимать общую очередь. В кабинетах всех особенных пациентов знают лично, а родители могут решить все вопросы одним визитом или сообщением в группу.