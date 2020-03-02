По словам Лурье, для того, чтобы обезопасить себя от мошенничества, перевод денег должен быть безналичным, а сделка — нотариальной. Кроме того, нужно увеличение срока регистрации.

«Мошенничества на рынке недвижимости России спровоцированы очень быстрой и большой оборачиваемостью этого рынка», — заметила риелтор.

По ее мнению, для улучшения ситуации в сфере рынка недвижимости можно дать больше полномочий Росреестру и нотариусу и обеспечить их внутренним взаимодействием.