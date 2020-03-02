«Быстрая и большая оборачиваемость рынка». Риелтор — о росте числа афер с недвижимостью
Риелтор Юлия Лурье обсудила с RT рост числа афер с недвижимостью в России. За последние два года удалось предотвратить около 190 подобных случаев в 30 регионах страны.
По словам Лурье, для того, чтобы обезопасить себя от мошенничества, перевод денег должен быть безналичным, а сделка — нотариальной. Кроме того, нужно увеличение срока регистрации.
«Мошенничества на рынке недвижимости России спровоцированы очень быстрой и большой оборачиваемостью этого рынка», — заметила риелтор.
По ее мнению, для улучшения ситуации в сфере рынка недвижимости можно дать больше полномочий Росреестру и нотариусу и обеспечить их внутренним взаимодействием.