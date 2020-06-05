Президент Владимир Путин проводит совещание по экологии. В нем принимают участие экологи и зоозащитники. Одной из тем стал муниципальный приют в подмосковном Ногинске.

В приюте содержится около 450 собак, для которых построили специальные вольеры. Щенков выкармливают, больным оказывают медицинскую помощь. Многие животные попадают туда в тяжелом состоянии.

«Особенно важно помогать тем, кто беззащитен и не в состоянии позаботиться о себе, животным», — подчеркнула волонтер Яна во время отчета о проделанной работе.

Однако несмотря помощь волонтеров, брошенных собак меньше не становится. В период пандемии коронавируса их стало больше в разы. Приют сотрудничает с благотворительными организациями. Например, фонд «Я свободен» предоставил приюту восемь тонн корма.

В период пандемии было тяжело, но мы справились общими усилиями. Мы получили помощь от фонда «Я свободен». Передано около 30-и тонн продуктов, спасено было более двух тысяч животных Юлия Бросалина. волонтер приюта.

Волонтер рассказала, что сейчас они запускают акцию «Лапы дружбы», которая направлена оказание помощи животным в приютах. К участию в ней уже присоединились 74 приюта из 51 региона страны. Акция продлится с 5 по 18 июня, каждый желающий может приобрести корм или медикаменты для питомцев, посетить приют и забрать животное в дом. Кроме того, волонтеры проводят уроки доброты, где рассказывают, как важно быть вместе.

Животные часто страдают от рук живодеров. К сожалению, мы сталкиваемся с такими мерзкими проявлениями Владимир Путин.

Глава государства отметил, что волонтеры говорили правильные вещи — нужно помогать тем, кто в этом нуждается, кто не может себя защитить. При этом очень важной является тема экологического образования и воспитания экологической культуры.

Сейчас в Ногинском приюте стройка. Там делаются новые вольеры, демонтируются ветхие. Однако из-за сильных дождей, территорию размыло — приют стоит на болотистой местности. Поэтому сейчас очень нужны щебень или асфальтовая крошка, чтобы отсыпать внутридворовое пространство.