«Было страшно за детей». Многодетную семью, которая заблудилась в лесу, спасли в Чехове

Сотрудники Мособлпожспаса вывели из леса в Чехове многодетную семью. Алексей и Светлана Леоновы с тремя детьми отправились за грибами и не смогли выйти из леса. Спасатели успели вовремя — никто не успел замерзнуть и испугаться.

Источник фото: телеканал «360»

В последние теплые выходные семья Леоновых отправилась в лес. В какой-то момент родители запутались, какая дорога ведет к дому. Светлана позвонила спасателям. Они сразу же начали прочесывать лес.

У этой истории счастливый конец. Семью обнаружили, спустя пару часов. Алексей Леонов помнит день, когда вся его семья заблудилась в лесу, до мельчайших подробностей.

«За детей страшно было. К десяти часам уже совсем стало темно. У нас была с собой лошадка у дочери — пони светящийся, его поставили и у него сидели», — рассказал глава семейства.

Пятилетний Родион держался молодцом. А его отец чуть не сорвал горло, пока кричал, чтобы спасатели его услышали.

«Я не паниковал, своему младшему братику закрывал уши, когда папа кричал, ему было страшно», — рассказал Родион Леонов.

Алексей и Светлана клянутся — больше так далеко — ни ногой. Но у спасателей и без них «клиентов» хватает.

Что делать, чтобы обезопасить себя от такой ситуации? Нужно брать с собой телефон, компас, и портативный аккумулятор»

«В этом году много «потеряшек». Когда человек собирает грибы, сознание уже думает, не о том, как из леса выйти, а как побольше грибов найти», — отметил спасатель Алексей Стряпкин.

Алексей также посоветовал брать с собой в поход не только корзинку для грибов, но и телефон, компас и портативный аккумулятор. И тогда, если вы вдруг заблудитесь, шансы на благополучный исход, разумеется, возрастут.