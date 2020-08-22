«Было очень темно, все в дыму». Жительница дома в Ярославле рассказала о первых минутах после взрыва

Взрыв газа произошел в жилом доме в Ярославле, три человека погибли. Жительница дома рассказала «360», что происходило на месте происшествия в первые минуты.

Девушка живет на восьмом этаже. Взрыв прогремел около 19:00, тогда она сидела на кухне.

«В это время моя бабушка сидела в своей комнате, выход был на сторону высотки рыжей. Прогремел взрыв, мы сначала не поняли, что произошло. Бабушка прокричала, что у нас разбился балкон. Я на кухне заметила, как у нас отошла оконная рама, но не придала этому значения», — рассказа девушка.

Потом ее бабушка увидела, что на земле лежат люди. После этого у пенсионерки началась паника, она не понимала, что происходит. Подумала, что пожар.

«Я кое-как заставила выпить ее успокоительное, сама его выпила. Позвонила еще в это время маме, но мама вместе с отчимом поехала в деревню. Тетя здесь живет», — отметила собеседница «360».

По ее словам, все произошло очень резко, в первые минуты она даже не поняла, что случилось.

Когда жильцов эвакуировали, уже разошелся дым, ничего не было видно. Собеседница «360» взяла документы, ее бабушка забрала все свои таблетки и технику, какую успела. Пенсионерка успела переодеться, а девушка только натянула джинсы, прихватила рюкзак и надела тапочки. На местных жителей надели противогазы.

Через 5-10 минут к дому подъехали сотрудники МЧС. Собеседница «360» сначала увидела только одну машину из своего окна. Но потом по фотографиям поняла, что их прибыло больше.

Нас выводили, там было очень темно, все было в дыму. Я иду и не понимаю, куда иду, не видно ничего было. Нас вывели, и бабушка прямо там упала, на улице. Но ее вовремя подхватили медики, вместе с ней я уехала в Соловьевскую больницу местная жительница.

У бабушки «просто слабые нервы», и она надышалась угарным газом, пояснила девушка. Теперь она навещает родственницу в медучреждении.

Пострадавшим выделили номера в гостинице. Мама и отчим девушки уже заселились туда.

Тогда некогда было истерить и стрессовать Местная жительница

Собеседница «360» вспомнила историю девочки с шестого этажа. У нее там в квартире были бабушка и брат, который в момент взрыва спал. Они не успели ничего с собой взять. По их словам, на них тогда чуть не упала балка.

Дом стоит с 1990-х годов. Никогда не было проблем с оборудованием, рассказала девушка. Сейчас некоторые местные жители предлагают на какое-то время принять у себя человека пожить.

«Вообще не знаем, что делать. У нас нет [места], куда переехать», — призналась девушка.

Вечером 21 августа в доме на улице Батова прогремел взрыв. Произошло обрушение части конструкций с третьего по пятый этаж. После взрыва газа начался пожар. Спасатели эвакуировали 60 жильцов.

Погибли две женщины и восьмилетний мальчик, три человека получили травмы различной степени тяжести. Семьям погибших выплатят по миллиону рублей.