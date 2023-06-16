Общество 16 июня 2023, 23:30 «Было очень страшно». Мать блогера Ромы Желудя скончалась после двухлетней борьбы с раком Мать видеоблогера Ромы Желудя скончалась после двухлетней борьбы с раком YouTube

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Мать Ромы Желудя Оксана Керимова скончалась. Несколько лет она боролась с онкологическим заболеванием, об этом видеоблогер рассказал в ролике на своем YouTube-канале.

Женщина скончалась в ночь на 16 июня. Желудь сообщил, что она лечилась от рака год.

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«У нас вроде как получилось его победить, но это было очень страшно. После химиотерапии люди очень плохо себя чувствуют, и бы и не хотел, чтобы она второй раз все это проходила», — рассказал блогер.

По его словам, через год после лечения, примерное два месяца назад, у матери начались проблемы с печенью. Она боролась за жизнь, но очень устала ходить по врачам и сдавать анализы, добавил Желудь.

«Хоть у нее и не было метастаз, не было рецидива, но были очень сильные проблемы», — отметил он.

По данным СМИ, страшный диагноз женщине поставили в марте 2021 года. В последнее время она выглядела очень плохо, Роман признался, что чувствовал, что что-то не так. Но ничего не мог сделать. Тем не менее, он как мог поддерживал мать.

Блогер подчеркнул, что она всегда вдохновляла его своим желанием жить, всячески помогала ему.