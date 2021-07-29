«Было очень обидно». Детям-инвалидам показали в цирке репетицию вместо шоу

Саратовский цирк имени братьев Никитиных не обратил внимание на реакцию общественников, которые были возмущены тем фактом, что детям-инвалидам вместо обещанного представления показали репетицию выступления коллектива. В Instagram появилось сообщение, что артисты цирка показали особым детям, как проходят репетиции и ответили на их вопросы.

Об этом «360», рассказала саратовская общественница и руководитель волонтерского движения Людмила Ларина. По ее словам, цирк в городе был закрыт на ремонт. Представлений не было, дети скучали по цирку.

«И когда месяц назад было первое представление, я там была, программа была шикарная. Я была в восторге и предложила написать обращение, чтобы особым детям дали приглашения, и они тоже смогли увидеть шоу. Хотелось подарить детям праздник в обновленном цирке. Родители обратились в цирк и ответ был следующим — начинается программа „Принцесса цирка“, представления идут по выходным дням, осенью, ближе к октябрю мы готовы принять детей», — рассказал общественница.

Но в конце прошлой недели родителям позвонили из цирка и сказали, что вы можете прийти в среду. Они не обратили внимание, что среди недели обычно представления не делают. Но когда все собрались, стало понятно, что это не представление, а просто рассказ о цирке.

«Претензий к артистам нет абсолютно. Наоборот, я очень благодарна им за рассказ и общение с детьми. У меня претензии к руководству цирка. Дети вместо обещанного представления приехали на репетицию. Не было костюмов и музыки, при включенном свете. Самые яркие номера не показали. Затем предложили задавать вопросы детям, у которых проблемы с речевым аппаратом или снижен интеллект», — отметила Людмила.

По ее мнению, побывать на репетиции или прогоне больше мечтают те дети, которые хотят поступать в цирковое училище. Но пришли с заболеванием ДЦП «Радость движения» и слабовидящие дети Областной специальной библиотеки для слепых г. Саратова.

«Когда я позвонила одной девочке, еще не зная, что представление заменили репетицией, она ответила, что ей было обидно. За тех детей, которые приехали, и по факту ничего не увидели. Я ни от кого не завишу, прогибаться не собираюсь и встану на защиту. Родители особых детей рады всему, что им предлагают, тем более, бесплатно. Они довольны, что им хоть что-то показали. Они никогда не будут жаловаться», — подчеркнула общественница.

Людмила Лариса сообщила, что на ситуацию отреагировал представитель правительства Саратовской области. Он заявил, что все дети, которые вчера были на мероприятии, обязательно будут приглашены на полноценное представление либо в цирк, либо в театр. Звонила детский омбудсмен. Она поддержала мне в том, что в обществе есть некая ущербность. Люди очень странно реагируют, много претензий к родителям детей-инвалидов, которым «доступно все и многое бесплатно, но они этого не ценят».

Представители саратовского цирка сообщили местной прессе, что артисты программы Владислава Гончарова провели для особых детей открытую репетицию и показали закулисье. О том, что изначально родители просили показать представление, не было сказано ни слова.

Пресс-служба цирка сообщила, что эксперимент по ознакомлению детей с цирком начался год назад с целью образования юных зрителей.

Заместитель председателя правительства области Роман Грибов написал в Instagram, что особенные дети должны иметь возможность видеть настоящие, яркие выступления.

«Открытые репетиции необходимы и за это, безусловно, спасибо Росгосцирку, но в первую очередь такие мероприятия представляют интерес для будущих артистов, студентов цирковых училищ и тех, кто мечтает работать в цирке. Обязательно приглашу детей, ставших зрителями открытой репетиции, на другое представление или на спектакль в театр», — заявил Грибов.