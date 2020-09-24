При нынешней популистской мировой повестке Путину премию никто не присудит. Тем не менее номинантом тоже быть престижно. Об этом «360» рассказала политолог Наталия Елисеева.

Любая премия такого уровня — политизирована Наталия Елисеева.

Политолог считает, что у Владимира Путина почти нет шансов получить эту премию, потому что «вряд ли жюри посчитают это возможным».

«Выбор осуществляется при учитывании особой политической конъюнктуры, при том, какая сейчас политическая обстановка, кто лидирует, а кто — в аутсайдерах», — объяснил эксперт.

Также Елисеева напомнила, что, помимо Путина, на премию мира выдвинут большое количество людей. Например, Дональда Трампа — за подписание соглашения между Сербией и Косово.

«С учетом того, что сейчас доминирует левая популистская повестка, скорее всего, премию получит общественный деятель, который занимается гендерной темой либо попыткой уравнивания прав», — рассуждает Елисеева.

А вот Путин последние несколько лет в глазах всего Запада выглядит агрессором и «злым гением».

«Номинация — это прекрасно, лишний повод для цитируемости и статей в западной прессе. Это хорошо с точки зрения определенного позиционирования. <…> Было бы удивительно, если бы Путина никто не выдвинул», — рассказала политолог.

Елисеева обратила внимание на тот факт, что на премию мира ежегодно кого-то выдвигают и с этим постоянного кто-то не согласен. Мало того, сама премия дается якобы в награду за гуманитарную деятельность, хотя на самом деле все обстоит по-другому.