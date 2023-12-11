11 декабря 2023, 19:03
«Было бы правильным». Путин — о распространении «Арктической ипотеки» на участников СВО
Путин назвал правильным распространение «Арктической ипотеки» на участников СВО
«Арктическую ипотеку» было бы правильно распространить на участников специальной операции. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на совещании по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны России.
«Вот мы с вами здесь сидим, сложные вопросы решаем, нужные, но мы все-таки в тепле, безопасности, а ребята там на передней линии и в грязи, и под пулями, и под снарядами, никогда не должны мы об этом забывать», — напомнил российский лидер.
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Члены семей участников СВО и сами бойцы должны быть в поле зрения властей, особенно при решении такого рода вопросов, подчеркнул Путин. Он добавил, что заботиться об участниках спецоперации — святая обязанность государства.
Ранее кабмин по поручению президента распространил на Арктическую зону программу «Дальневосточная ипотека». В ней могут участвовать учителя и медики, которые проработали в Арктической зоне минимум пять лет, молодые супруги и одинокие родители несовершеннолетнего ребенка.
Ипотека
Владимир Путин
Специальная военная операция РФ на Украине
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