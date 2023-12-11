Общество 11 декабря 2023, 19:03 «Было бы правильным». Путин — о распространении «Арктической ипотеки» на участников СВО Путин назвал правильным распространение «Арктической ипотеки» на участников СВО Pxhere

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«Арктическую ипотеку» было бы правильно распространить на участников специальной операции. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на совещании по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны России.

«Вот мы с вами здесь сидим, сложные вопросы решаем, нужные, но мы все-таки в тепле, безопасности, а ребята там на передней линии и в грязи, и под пулями, и под снарядами, никогда не должны мы об этом забывать», — напомнил российский лидер.

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Члены семей участников СВО и сами бойцы должны быть в поле зрения властей, особенно при решении такого рода вопросов, подчеркнул Путин. Он добавил, что заботиться об участниках спецоперации — святая обязанность государства.

Ранее кабмин по поручению президента распространил на Арктическую зону программу «Дальневосточная ипотека». В ней могут участвовать учителя и медики, которые проработали в Арктической зоне минимум пять лет, молодые супруги и одинокие родители несовершеннолетнего ребенка.