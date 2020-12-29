«Было бы больше жертв». Кадыров оценил действия силовиков во время стрельбы в Грозном

«Благодаря грамотным, мужественным и оперативным действиям подоспевших на помощь сотрудников УГИБДД и Росгвардии удалось предотвратить большие жертвы. Они сработали четко, бесстрашно и заслуживают высоких наград», — написал Кадыров.

Двух братьев, которые напали на полицейских 28 декабря в Грозном, и других боевиков, которые пытаются подорвать безопасность региона, Рамзан Кадыров назвал «шайтанами».

Также он обратился к родителям, чтобы уделяли внимание своим детям, следили за их поведением, чем они увлекаются, какую литературу читают, не давали зомбировать их экстремистским идеологам.

Стрельба в центре Грозного произошла 28 декабря. Два брата, приехавших в 2012 году из Ингушетии, напали на сотрудников патрульно-постовой службы. Боевиков ликвидировали, один полицейский погиб, второй находится в больнице. По словам Кадырова, его жизни ничего не угрожает.