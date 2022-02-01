«Было бешеное желание жить». Спасшийся из горящей квартиры рассказал о пожаре в Чертанове

Молодой человек по имени Тимур, который вместе с друзьями и своей девушкой смог спастись из горящей квартиры в Чертанове, рассказал, что им помогло выбраться из огня бешеное желание жить. Он никогда бы не подумал, что сможет висеть на трех пальцах на карнизе и стучать ногами в окно соседа.

По словам Тимура, в этой квартире на девятом этаже он вместе с друзьями Игорем и Аделем снимал комнату. Вместе с ним жил их арендодатель. На какое-то время он приютил там же родственницу своей супруги. Вечером 29 января к Тимуру в гости пришла его девушка Ирина. Игорь и Адель тоже были дома, но в момент пожара находились в разных комнатах.

Когда начался пожар, Игорь побежал прямо через открытый огонь, чтобы выбраться из квартиры, рассказал Тимур. Сейчас он находится в реанимации, у него обожжено 34% тела, но он уже в сознании и может сам есть.

«Игорь побежал сквозь огонь и пытался выбраться, я сразу же укутал Ирину в одеяло и тоже побежал, но про себя что-то забыл, не было времени соображать и поэтому обжег все тело, какие-то части. Когда я попробовал пробежать, то настолько сильное пламя было, что это стало невозможно и я понял, что у нас один выход — через окно», — рассказал Тимур.

В этот момент, по его словам, у него была только одна мысль, о том, что он не хочет так погибнуть.

«Я вспоминал все, что я за жизнь прожил. Это далеко не все, что бы я хотел прожить. И я не хотел верить, что я так умру. Было бешеное желание жить. И в связи с этим бешеным желанием твое тело делает невероятные вещи. И как мне Адель рассказал, я этого не помню, конечно, когда он мне говорил, что я там на трех пальцах висел на одной руке. Я не знаю, как я это сделал, просто хотел жить и все», — добавил он.

Когда молодых людей заметил сосед снизу. Его зовут Константин Кремлин. Он открыл окно, через него сначала смог забраться Тимур, а потом он затянул туда друга. Ирина сначала боялась прыгать, но Тимуру удалось ее уговорить.

«Я говорил ей: „Давай прыгай, я тебя держу“. Она испугалась, я сказал, что это надо сделать и она послушалась и сделала. Молодец. Она (сейчас) хорошо чувствует себя. Ее хоть и положили в реанимацию, но это чтобы легкие продуть, нормально почистить от копоти, ожогов у нее немного», — сказал Тимур.

По словам молодого человека, мужчину, которого задержали по делу о поджоге квартиры, они хорошо знали. Он жил в их же подъезде, но несколькими этажами ниже.

«С ним мы всегда нормально контактировали. Мы вообще стараемся всегда всем помогать, ко всем открыты, ко всем с позитивом. Когда я это узнал, мне стало очень обидно, потому что этому человеку, да и вообще никому, мы ничего плохого не делали», — добавил собеседник «360».

У самого Тимура обожжено примерно 10-15% поверхности тела. По его словам, он скоро восстановится.

«Игорь жестче всех пострадал из-за этого желания жить, потому что бежать в открытый огонь. Вы не представляете какая это мощь, какой урон вашему телу, какая это боль пробегать через открытый огонь. Игорь перетерпел это», — сказал молодой человек.

Сегодня суд арестовал на два месяца 42-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге квартиры в Чертанове. В СИЗО он пробудет до 31 марта. Арестованному предъявили обвинение по статье о покушении на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом.