«Былинный камень» установили в Карелии

В деревне Пургино (Карелия) появился необычный памятник. Он называется «Былинный камень», передает FlashNord.

«Петербургский дневник» рассказал, что глава республики Артур Парфенчиков предложил установить новый арт-объект. Он обратил внимание на то, что место, где появился памятник, хранит в себе историю русских былин.

На камне имеется табличка, на которой написано: «В 1860 году от выдающихся певцов-сказителей Заонежья были записаны былины, до тех пор считавшиеся утраченными русским народом. Открыл их для мира Павел Николаевич Рыбников во время экспедиции по нашему краю».