Общество 13 января 2023, 21:35 «Были в погребе». Жительница Соледара рассказала, как выживала в городе Жительница Соледара призналась, что несколько месяцев жила с детьми в погребе Pawel Czerwinski / Unsplash

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Жительница освобожденного Соледара рассказала, что была вынуждена несколько месяцев жить с детьми в погребе. Сейчас горожан размещают в Шахтерске, сообщило РИА «Новости».

По словам собеседницы агентства, их вывезли из Соледара 11 января. Несколько дней она с детьми находилась в больнице.

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«Мы были в погребе, последние два месяца дети вообще не выходили на улицу», — заявила женщина.

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Она добавила, что жители города особенно берегли детей. Все, кто прятался в подвалах, получили осколочные ранения. Врачи осмотрели пострадавших и добавили, что осколки выйдут сами. Собеседница издания уточнила, что вместе с детьми продолжит лечение в Шахтерске, а потом отправится в другие города России.

Российские военные освободили Соледар, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он похвалил бойцов и добавил, что они будут зачищать городские шахты от остатков ВСУ. Днем 13 января Минобороны подтвердило информацию об установлении полного контроля над населенным пунктом. В оборонном ведомстве отметили вклад «вагнеровцев» при штурме Соледара.