«Была отбита бандеровская база». Кадыров рассказал о спасении мирных жителей на Украине

Военное подразделение Чечни освободило мирных жителей одного из населенных пунктов на Украине. Об этом рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он обратил внимание, что украинские националисты удерживали взрослых и детей без воды и еды. Сейчас у эвакуированных есть все необходимое.

«Была отбита очередная хорошо укрепленная бандеровская* база. В ходе этой блестящей операции была освобождена большая группа мирных жителей, которых нацики удерживали все это время без воды, еды и медицинской помощи», — написал Кадыров в своем Telegram.

По его данным, среди освобожденных было большое количество детей, в том числе и грудных. Всех спасенных посадили в спецтехнику и вывезли в безопасное место. Чеченские военные выделили им продукты питания, воду и медикаменты, оказали медицинскую помощь.

«Приятно было слышать от мирных жителей слова благодарности за оказанную помощь, спасение и теплое отношение наших воинов. И самое главное — люди почувствовали, насколько достойно воспитаны чеченские освободители», — добавил Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что задачи по удержанию захваченных позиций и спасению мирного населения освобождаемых территорий Украины выполняются на самом высоком уровне.

* Степан Бандера — идеолог украинского национализма.