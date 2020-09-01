«Была не нога, а сплошная гематома»: невестка Крапивина раскритиковала методы лечения писателя

Невестка умершего писателя Владислава Крапивина Лариса рассказала «360», что никакого коронавируса у него не было. Были все признаки инсульта, а в больнице у него развилась старческая пневмония. Врачи вернули писателя близким через три недели в очень плохом состоянии: он не двигался, с трудом говорил, у него были серьезные проблемы с ногой.

«Когда нам вернули человека, это был уже не человек. Это было тело в памперсе. И мы были просто в шоке от того, что он не двигался, от того, что он плохо разговаривал, от того, что у него была не нога, а сплошная гематома. Он весь был измучен. За три недели в больнице вот они довели его до такого состояния», — рассказала Крапивина во время беседы с «360».

Собеседница добавила, что в другой больнице Крапивина врачи реально спасали. На ноге у него начался сепсис. Невестка писателя заявила, что семья будет требовать вскрытия для полного понимания всей картины.

Она добавила, что он не был человеком, который медленно угасал. У писателя было много планов, он лично принимал участие во всех проектах, был бодрым, в сознании и сам себя обслуживал. Все началось 15 июля, когда Крапивин упал. По всем симптомам у него был инсульт, однако положили писателя в коронавирусное отделение, утверждает собеседница «360».

Владислав Крапивин умер рано утром 1 сентября в Екатеринбурге на 82-м году жизни. Он написал множество детских книг, среди которых «Мальчик со шпагой», «Трое с площади Карронад», «Тень каравеллы», «Журавленок и молнии», «Алые перья стрел» и другие. В 1961 году он создал отряд «Каравелла», в котором подростки изучали историю флота и осваивали морское дело.