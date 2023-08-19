Общество 19 августа 2023, 13:03 «Был такой русский, Матти, которого звали Ленин». Медведев пошутил о финнах и независимости Зампред Совбеза Медведев опубликовал анекдот о финнах, Ленине и независимости РИА «Новости»

Читать 360tv в

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал анекдот о двух финнах, Ленине и независимости. Так он решил напомнить об истории Финляндии в свете нынешнего отношения страны к России. Запись появилась в социальной сети X (бывший Twitter) политика.

«Пекка, почему мы действительно боимся русских?» — спросил один из героев анекдота. «Они же захватчики и варвары», — пояснил второй. В ответ его собеседник задался вопросом, кто же создал независимую Финляндию.

Реклама

«Был такой русский, Матти, которого звали Ленин», — ответил Пекка.

Ранее Медведев опубликовал другой анекдот с беседой двух финнов, указав на абсурдность вступления скандинавской страны в НАТО.

После Второй мировой войны Финляндия имела нейтральный статус. К Североатлантическому альянсу она решила присоединиться в 2022 году. В апреле этого года государство официально стало 31-м членом блока.

Президент России Владимир Путин предупреждал, что отказ Финляндии от политики нейтралитета и вступление в НАТО станет ошибкой, так как никаких угроз безопасности страны нет.