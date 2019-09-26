«Был таким, каким французы хотели видеть президента». Касьянов вспомнил Жака Ширака

Во Франции умер бывший глава государства Жак Ширак. Экс-премьер-министр России Михаил Касьянов лично знал политика и рассказал «360», каким ему запомнился французский лидер.

«Сожалею, что Жак Ширак скончался. Очень сожалею. Я встречался с ним несколько раз, на официальных приемах. Это было и во Франции, и когда Ширак был здесь. Встречались с ним на международных конференциях», — вспомнил бывший глава российского правительства.

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По словам Касьянова, все, кто сталкивался с Шираком, кто с ним беседовал, знают, что это был очень интересный человек. С ним всегда было увлекательно обсуждать любые темы, будь то международная проблематика, история или культура.

«Ширак был большим приверженцем очень теплых и близких отношений с Россией. Вы знаете, что в 1990 годы он очень поддерживал новую российскую демократию и способствовал решению многих проблем, которые у России в то время были. Так было, когда я был министром финансов, и потом, когда стал главой правительства. Мы много важных дел, в том числе в финансовой сфере, решали при поддержке президента Франции», — добавил Касьянов.

Российский политик отметил, что Ширак был таким президентом, каким французы и хотели видеть главу государства. Его искренне любили.

«Был настоящим импозантным французским президентом, таким, каким французы и хотели видеть президента. Участливый, и в тоже время не было у него какого-то элемента авторитаризма. Он даже принял решение и провел закон о сокращении президентского срока. Французы его очень любили, а я его знаю как очень важного государственного деятеля и приятного человека», — заключил Касьянов.