Общество 04 февраля 2024, 01:10 «Был потрясен». Бывший американский разведчик посетил Луганск Пасечник: экс-разведчик США Риттер впервые посетил Луганск РИА «Новости»

Читать 360tv в

Экс-разведчик США Скотт Риттер впервые побывал, а Донбассе и посетил Луганск. Об этом рассказал глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

Скотт Риттер в качестве военного эксперта часто комментирует конфликт на Украине. Поэтому ему было важно посетить Донбасс и своими глазами увидеть последствия обстрела городов со стороны ВСУ.

Реклама

В Луганске Риттер посетил мемориал погибшим детям Луганщины. Пасечник напомнил, что с 2014 года в Донбассе от обстрелов и мин ВСУ погибли 68 детей, младшему из которых было всего 28 дней.

«Американский аналитик был потрясен увиденным. Он сказал, что чувствует свою ответственность за детские смерти и обязательно донесет правду о происходящем в Донбассе до земляков», — написал Пасечник.

В субботу, 3 февраля, ВСУ нанесли удар по Лисичанску из РСЗО HIMARS. В выходной день в заведении было много людей. В результате атаки 20 человек погибли. Спасатели продолжают разбирать завалы и искать пострадавших.