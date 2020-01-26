«Был нездоров с юных лет»: близкий друг Чаплина рассказал о болезнях протоиерея

Протоиерей Всеволод Чаплин умер в 51 год. Священнослужитель с ранних лет страдал от астмы, а также болел сахарным диабетом. Несмотря на это, Чаплин всю жизнь трудился и полностью отдал себя делу. О его здоровье «360» рассказал председатель Союза православных граждан (СПГ) и главный редактор журнала «Православная беседа» Валентин Лебедев.

Лебедев подтвердил информацию, что священнослужитель умер от сердечного приступа. Он сел на лавочку у храма после завершения литургии.

«Он не был здоровым человеком. Он трудился всю жизнь, несмотря на то, что <…> он был нездоров с юных лет. У него было несколько болезней. У него была и астма: он все время дышал через специальный [прибор] и употреблял препараты, которые облегчают дыхание», — отметил он.

Чаплин также страдал от сахарного диабета, но всю жить трудился с полной самоотдачей, заключил Лебедев.

Как рассказал Лебедев, с Всеволодом Чаплиным он был знаком с 1986 года. Тогда они вместе начали работать в издательском отделе Московского Патриархата.

«Он тогда был совсем молодым человеком, можно сказать — мальчиком. Я был постарше. Но, что удивляло всегда в нем, это действительно правда, необыкновенная, что называется самоотдача. Он с юных лет и по сегодняшний день, всегда с утра до вечера служил Богу и людям», — поделился Лебедев.

По его словам, Чаплин многие годы курировал церковно-общественную деятельность. Председатель СПГ добавил, что работа с протоиереем была не только на уровне знавших давно друг друга товарищей, но и велась как с чиновником.

«Он сам всегда говорил о том, что эффективный чиновник важен в патриархии. Эта связь всегда была крайне плодотворной», — сказал Лебедев.

Кроме того, Чаплин был членом редколлегии журнала «Православная беседа», которому в этом году будет уже 30 лет.

«Тут он тоже преуспел в этой деятельности. Он всегда был и автором, и советчиком, и самым теплым участником. Весть сегодняшняя, конечно, огорчила всех верных, православных, активных христиан, с которыми он был связан, несмотря на сложные перипетии последних лет его жизни», — рассказал председатель СПГ.

Протоиерей Всеволод Чаплин умер вечером 26 января в возрасте 51 года. Прихожане рассказали, что ему стало плохо, когда он сел на лавочку рядом с московским храмом Святого Феодора Студита у Никитских ворот. Священнослужитель последние четыре года был настоятелем в этом храме.