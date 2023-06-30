Общество 30 июня 2023, 18:44 «Был наделен уникальным талантом». На 90-м году жизни умер оскароносный актер Алан Аркин Американский актер и обладатель «Оскара» Алан Аркин умер на 90-м году жизни gdcgraphics / CC BY-SA 2.0 / Википедия

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Американский актер и обладатель «Оскара» Алан Аркин скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщил журнал People со ссылкой на сыновей артиста Адама, Мэтью и Энтони.

«Наш отец был наделен уникальным талантом природной силы и как человек, и как артист. Любящий муж, отец, великий и прадедушка. Его обожали, и его будет очень не хватать», — сказали они.

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Издание уточнило, что совсем недавно Аркин вместе с Майклом Дугласом снялся в фильме «Метод Комински» для Netflix, получив номинации на премию «Эмми» в 2019 и 2020 годах, а также номинации на «Золотой глобус» и Гильдии киноактеров в 2020 и 2021 годах.

Актер сыграл Эдвина Гувера, дедушку из неблагополучной семьи в фильме «Маленькая мисс Счастье» в 2006 году. Его роль, которая длилась всего 14 минут экранного времени, но принесла ему «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана, добавило СМИ.

Аркин родился в семье потомков эмигрантов из Российской империи. В начале 1960-х годов он дебютировал на Бродвее, за один из первых же спектаклей получил премию «Тони».