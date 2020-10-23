Друг экс-бойца ММА Шамиля Абдулмуслимова подтвердил его смерть. Он отметил, что спортсмен был хорошим парнем, а после ухода с ринга занимался бизнесом.

Об этом «360» рассказал друг убитого спортсмена Давид.

«Был хорошим парнем, хорошим другом и хорошим бойцом. С семьей я, к сожалению, не был знаком», — отметил он.

Давид рассказал, что Шамиль постоянно жил на два места — Санкт-Петербург и Дагестан. Спортсмен постоянно не работал, «вроде каким-то бизнесом занимался». Чем именно — Давид сказать не смог.

Экс-бойца ММА Шамиля Абдулмуслимова убили в Хасавюрте. Его расстреляли двое местных жителей в одном из кафе города. Правоохранители задержали подозреваемых на месте преступления — на спортсмена напали 24-летний и 53-летний мужчины.

По неподтвержденной информации, они с Абдулмуслимовым спорили на тему земельного участка. После этого мужчины ушли, но вскоре вернулись уже с оружием.