Был агрессивен и не реагировал на полицейского: в МВД Краснодарского края рассказали о грубом задержании подростка

Все произошло 14 июня, когда соседка пожаловалась полиции на шумную вечеринку, участником которой был задержанный. Компания выкидывала предметы из окон квартиры. Также в официальном сообщении на сайте МВД края говорится, что на этот адрес уже приезжала скорая и госпитализировала одного из отдыхающих.

Изданию «Подъем» полиция сообщила, что молодой человек был агрессивен, ругался нецензурной бранью и игнорировал требования полицейского, в ответ на это, в соответствии с законодательством, полицейский применил силу. Нарушителя доставили в отделение для медицинского освидетельствования, там в крови парня был найден алкоголь.

Нарушитель будет привлечен к административной ответственности по двум пунктам: части 1 статьи 19.3 КоАП РФ неповиновение сотруднику и части 1 статьи 6.9 КоАП РФ за употребление наркотических веществ без назначения врача. За оба нарушения парню придется провести 15 суток в заключении.