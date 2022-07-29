Быков, Алешковский и Альбац попали в реестр СМИ-иноагентов

Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, писателя Дмитрия Быкова*. Информация появилась на сайте ведомства.

Кроме Быкова* 29 июля в список попали журналист Дмитрий Алешковский* и главный редактор издания The New Times Евгения Альбац*. Всего в реестре 172 организации и физических лица.

Согласно действующему законодательству объявленные СМИ-иноагентами издания должны учредить в России юридическое лицо. Их также обязали маркировать весь свой контент, указывая, что он создан медиа, которое выполняет функции иностранного агента.

До этого Генпрокуратура РФ признала нежелательными СМИ Bellingcat и Insider (внесены в реестр СМИ-иноагентов).

*Быков, Алешковский, Альбац внесены в реестр СМИ-иноагентов решением Минюста РФ.