Более четверти россиян заявили, что хотели бы побывать в метавселенной

ВЦИОМ провел опрос об отношении россиян к метавселенным. Об этом написали «Аргументы и факты».

Знает о том, что подразумевается под термином «метавселенная», примерной каждый 10-й россиянин (10%). Каждый пятый житель страны слышал термин, но не понимает его (23%). Впервые же услышали о метавселенных во время опроса 67% россиян.

При этом 27% опрошенных рассказали, что им было бы интересно побывать в метавселенной в качестве своей цифровой копии. А 37% считают, что от создания метавселенных больше вреда, чем пользы.