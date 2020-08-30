Бузову назвали вдохновительницей «неприятных людей»

Комик Алексей Квашонкин отметил твердый характер Ольги Бузовой, но назвал ее в числе своих трех нелюбимых блогеров. По его мнению, певица вдохновила многих «неприятных людей», которые решили повторить ее успех на сцене.

Об этом Квашонкин сообщил в рамках программы «Петя любит выпить» на YouTube. Комик уточнил, что в музыкальном бизнесе после успешного дебюта Бузовой в качестве певицы появилось слишком много бездарных артистов.

«Она, несмотря на то, что сама не неприятная, вдохновила очень много неприятных людей делать то, чем она занимается», — цитирует его «Газета.ru».

Из-за пандемии коронавируса многие российские артисты понесли огромные убытки. На закрытии ресторанов Ольга Бузова потеряла 19 миллионов рублей, из-за собственной линии одежды — 1,3 миллиона.