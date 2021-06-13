Бузова продолжит играть во МХАТе

Ольга Бузова продолжит играть в спектакле про Иосифа Сталина «Чудесный грузин» в сентябре. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МХАТ имени Горького.

Ранее художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков пригласил телеведущую и певицу Ольгу Бузову сыграть в спектакле «Чудесный грузин» про Иосифа Сталина певицу Беллу Шанталь. Это решение Боякова вызвало жаркие споры в Сети и в артистической общественности.

Актер Сергей Безруков порадовался, что великий театральный режиссер Константин Станиславский не дожил до этого момента. А режиссер петербургского театра Derevo Антон Адасинский назвал Бузову порноактрисой, постановку — мракобесием и разорвал отношения с московским театром.

Глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион не увидел в Бузовой на сцене МХАТа ничего предосудительного и заявил, что театр вправе приглашать непрофессиональных актеров, если это нужно для спектакля. Позже Бояков признался, что Бузову в постановку пригласили ради хайпа.

Премьера спектакля «Чудесный грузин» состоялась 11 июня. Телеведущая осталась всем довольна и сообщила своим подписчикам в Instagram, что «все получилось».