  • Бузова подарила Симоньян ползунки Gucci для новорожденной дочки

    03 ноября 2019, 13:47

    Андрей Иванов

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась со своими подписчиками в сторис Instagram фотографиями подарков для новорожденной дочери от певицы и ведущей Ольги Бузовой. На снимках брендовые ползунки Gucci и платье Dolce & Gabbana.
    Бузова подарила Симоньян ползунки Gucci для новорожденной дочки

    «Спасибо за такие роскошные подарки для маленькой Маро», — подписала фото Симоньян.

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    19 октября Симоньян и ее супруг — режиссер Тигран Кеосаян — стали родителями в третий раз. У семейной пары родилась девочка, которую назвали назвали Маро. Счастливая мама тогда написала в своем Telegram-канале: «Дорогой мир! Пожалуйста, будь добр к Маро Тиграновне Кеосаян. Она здесь новенькая».

    Симоньян и Кеосаяна поздравила телеведущая Тина Канделаки. «Поздравляю дорогих Маргариту Симоньян и Тиграна Кеосаяна с рождением ребенка. Это лучшая новость в субботнее утро. Скоро поздравлю лично», — оставила поздравление Канделаки у себя в Telegram-канале.

    У Маро есть старшие брат и сестра — Марьяна 2013 года рождения и Баграт. Он появился на свет в 2014 году.