Бузова подарила Симоньян ползунки Gucci для новорожденной дочки

«Спасибо за такие роскошные подарки для маленькой Маро», — подписала фото Симоньян.

Канделаки рассказала о подарке для дочери Симоньян Подробнее

19 октября Симоньян и ее супруг — режиссер Тигран Кеосаян — стали родителями в третий раз. У семейной пары родилась девочка, которую назвали назвали Маро. Счастливая мама тогда написала в своем Telegram-канале: «Дорогой мир! Пожалуйста, будь добр к Маро Тиграновне Кеосаян. Она здесь новенькая».

Симоньян и Кеосаяна поздравила телеведущая Тина Канделаки. «Поздравляю дорогих Маргариту Симоньян и Тиграна Кеосаяна с рождением ребенка. Это лучшая новость в субботнее утро. Скоро поздравлю лично», — оставила поздравление Канделаки у себя в Telegram-канале.

У Маро есть старшие брат и сестра — Марьяна 2013 года рождения и Баграт. Он появился на свет в 2014 году.